Путин подписал закон о введении паузы между оформлением и получением займа

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении обязательного периода охлаждения по потребительским кредитам — то есть паузы между оформлением и получением займа, которая поможет бороться с мошенниками. Документ опубликован.

Согласно нововведениям, банки обязаны при выдаче потребительского кредита устанавливать период охлаждения продолжительностью минимум четыре часа для сумм от 50 тыс. до 200 тыс. рублей и минимум 48 часов для сумм свыше 200 тыс. рублей. Заемщик сможет получить кредитные средства только по окончании указанных временных промежутков.