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Трамп пообещал Украине место за столом на мирных переговорах - СМИ

22:35 13.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Украины будет место за столом во время переговоров о мире с Россией. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, такое заявление он сделал во время общения с журналистами в Белом доме.

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