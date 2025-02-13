Трамп пообещал Украине место за столом на мирных переговорах - СМИ

22:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Украины будет место за столом во время переговоров о мире с Россией. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, такое заявление он сделал во время общения с журналистами в Белом доме.