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Вэнс предположил, что сделка по Украине «шокирует многих»

09:32 14.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассчитывает, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине приведут к шокирующей сделке.

«Я думаю, что из этого выйдет сделка, которая шокирует многих людей», — сказал он в интервью газете The Wall Street Journal.

Он добавил, что у президента США Дональда Трампа «нет шор на глазах». «Он (Трамп — прим. ТАСС) скажет: „Все на повестке, давайте договариваться“, — заявил Вэнс.

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