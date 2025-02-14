0
0
123
НОВОСТИ

ЗАЭС не пострадала от ударов ВСУ по Запорожской ТЭС, работает штатно

10:32 14.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запорожская АЭС не получила повреждений в ходе артиллерийских ударов украинских войск по Запорожской ТЭС, которая также находится в Энергодаре. Атомная станция работает штатно, сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«Запорожская АЭС не пострадала от ночных ударов ВСУ из ствольной артиллерии по Запорожской ТЭС. Атомная станция продолжает работать в штатном режиме», — сказала Яшина.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

10:20 14.02.2025
Хегсет точно изложил мнение США о границах Украины и ее шансах попасть в НАТО — Трамп
0
170
10:05 14.02.2025
РФ нужно продумать меры защиты Русских домов за рубежом — член СПЧ
0
180
10:00 14.02.2025
Макрон заявил, что политика Трампа стала электрошоком для Европы
0
210
09:32 14.02.2025
Вэнс предположил, что сделка по Украине «шокирует многих»
0
250
09:20 14.02.2025
Ударом ВСУ по Запорожской ТЭС критически повреждено энергетическое оборудование
0
264
09:05 14.02.2025
Трамп признал, что одной из причин начала СВО стало желание Запада втянуть Украину в НАТО
0
287
09:00 14.02.2025
Над тремя регионами РФ за ночь уничтожены 50 украинских БПЛА — Минобороны
0
274
23:00 13.02.2025
Bloomberg сообщил о поддержке Трампом идеи о возвращение России в G7
0
1040
22:50 13.02.2025
Трамп: «Я хочу сказать председателю КНР президенту РФ: Давайте сократим оборонный бюджет наполовину»
0
1015
22:35 13.02.2025
Трамп пообещал Украине место за столом на мирных переговорах - СМИ
0
1023

Возврат к списку