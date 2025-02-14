ЗАЭС не пострадала от ударов ВСУ по Запорожской ТЭС, работает штатно

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запорожская АЭС не получила повреждений в ходе артиллерийских ударов украинских войск по Запорожской ТЭС, которая также находится в Энергодаре. Атомная станция работает штатно, сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«Запорожская АЭС не пострадала от ночных ударов ВСУ из ствольной артиллерии по Запорожской ТЭС. Атомная станция продолжает работать в штатном режиме», — сказала Яшина.