Мать, пытавшаяся продать ребенка в Москве, не является гражданкой России — омбудсмен
15:12 14.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Женщина, которая пыталась продать в Москве своего двухнедельного ребенка, не является гражданкой РФ, сообщила в своем телеграм-канале столичный уполномоченный по правам ребенка Ольга Ярославская.
«По поводу последних новостей о продаже ребенка на востоке столицы. Важно отметить, что мама ребенка не является гражданкой России, и этот факт также учитывается в ходе расследования. Слежу за развитием событий и держу ситуацию на контроле, чтобы обеспечить защиту интересов ребенка», — написала она.
Ярославская отметила, что на данный момент все меры по защите ребенка приняты. Ребенок находится в полной безопасности, его жизни и здоровью ничего не угрожает. «Сразу после того, как информация поступила в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело, в настоящее время ведется следствие», — добавила она.
Ранее в столичной прокуратуре сообщили, что женщина продала за $1 тыс. свою новорожденную дочь в Москве и будет привлечена к ответственности.
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