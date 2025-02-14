Мать, пытавшаяся продать ребенка в Москве, не является гражданкой России — омбудсмен

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Женщина, которая пыталась продать в Москве своего двухнедельного ребенка, не является гражданкой РФ, сообщила в своем телеграм-канале столичный уполномоченный по правам ребенка Ольга Ярославская.

«По поводу последних новостей о продаже ребенка на востоке столицы. Важно отметить, что мама ребенка не является гражданкой России, и этот факт также учитывается в ходе расследования. Слежу за развитием событий и держу ситуацию на контроле, чтобы обеспечить защиту интересов ребенка», — написала она.

Ярославская отметила, что на данный момент все меры по защите ребенка приняты. Ребенок находится в полной безопасности, его жизни и здоровью ничего не угрожает. «Сразу после того, как информация поступила в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело, в настоящее время ведется следствие», — добавила она.

Ранее в столичной прокуратуре сообщили, что женщина продала за $1 тыс. свою новорожденную дочь в Москве и будет привлечена к ответственности.