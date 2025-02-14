0
0
183
НОВОСТИ

Новый гендиректор Роскосмоса сменил руководство ЦНИИмаш и НПО Лавочкина

17:32 14.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов принял ряд кадровых решений, в частности сменил руководителя АО «ЦНИИмаш» Сергея Коблова и главу НПО Лавочкина Дмитрия Яременко. С новыми руководителями подписаны краткосрочные контракты, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Произошла смена руководителей двух предприятий отрасли. В связи с завершением контракта покинул пост действующий руководитель АО „ЦНИИмаш“ Сергей Коблов. Исполняющим обязанности директора назначен один из его заместителей — Василий Титов. Совет Директоров НПО Лавочкина вместо действующего гендиректора Дмитрия Ярёменко назначил исполняющим обязанности генерального директора его заместителя Олега Кема, который ранее более 10 лет работал в госкорпорации, курировал создание и экспликацию автоматических космических комплексов. С новыми руководителями этих предприятий подписаны краткосрочные контракты», — сообщили в Роскосмосе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
9356
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
9748
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
9141
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
9477
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
9362
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
9361
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
9303
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
9379
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
9283
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
9204

Возврат к списку