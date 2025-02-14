Новый гендиректор Роскосмоса сменил руководство ЦНИИмаш и НПО Лавочкина

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов принял ряд кадровых решений, в частности сменил руководителя АО «ЦНИИмаш» Сергея Коблова и главу НПО Лавочкина Дмитрия Яременко. С новыми руководителями подписаны краткосрочные контракты, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Произошла смена руководителей двух предприятий отрасли. В связи с завершением контракта покинул пост действующий руководитель АО „ЦНИИмаш“ Сергей Коблов. Исполняющим обязанности директора назначен один из его заместителей — Василий Титов. Совет Директоров НПО Лавочкина вместо действующего гендиректора Дмитрия Ярёменко назначил исполняющим обязанности генерального директора его заместителя Олега Кема, который ранее более 10 лет работал в госкорпорации, курировал создание и экспликацию автоматических космических комплексов. С новыми руководителями этих предприятий подписаны краткосрочные контракты», — сообщили в Роскосмосе.