Новый гендиректор Роскосмоса сменил руководство ЦНИИмаш и НПО Лавочкина
17:32 14.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов принял ряд кадровых решений, в частности сменил руководителя АО «ЦНИИмаш» Сергея Коблова и главу НПО Лавочкина Дмитрия Яременко. С новыми руководителями подписаны краткосрочные контракты, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
«Произошла смена руководителей двух предприятий отрасли. В связи с завершением контракта покинул пост действующий руководитель АО „ЦНИИмаш“ Сергей Коблов. Исполняющим обязанности директора назначен один из его заместителей — Василий Титов. Совет Директоров НПО Лавочкина вместо действующего гендиректора Дмитрия Ярёменко назначил исполняющим обязанности генерального директора его заместителя Олега Кема, который ранее более 10 лет работал в госкорпорации, курировал создание и экспликацию автоматических космических комплексов. С новыми руководителями этих предприятий подписаны краткосрочные контракты», — сообщили в Роскосмосе.
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