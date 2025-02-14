Зеленский потребовал от НАТО армию в 1,5 млн человек, если Украину не примут в альянс

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Если Украину не хотят видеть в НАТО, то Киев должен иметь армию численностью в 1,5 млн человек. Об этом заявил Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Мюнхене, которое транслировал его офис.

«Если мы не в НАТО или пока мы не в НАТО, […] мы должны иметь именно такую армию, которая способна защитить, и соответствующее количество воинов-украинцев. <…> Я вам просто говорю цифры. <…> Это будет армия 1,5 млн человек», — сказал он.

По словам Зеленского, сегодня украинская армия почти вдвое меньше. Следовательно, продолжил Зеленский, содержание этой армии в 1,5 млн человек будет стоить не как сейчас — $40 млрд, а $60 млрд.