За ночь над тремя регионами России уничтожено 40 украинских дронов – МО РФ

09:00 Источник: Интерфакс

Силы противовоздушной обороны нейтрализовали над тремя российскими регионами 40 беспилотников ВСУ в ночь на субботу, сообщили в Минобороны РФ.

"17 БПЛА - над территорией Волгоградской области, 12 БПЛА - над территорией Калужской области, девять БПЛА - над территорией Ростовской области и два БПЛА - над территорией Саратовской области", - говорится в сообщении.