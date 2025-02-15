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НОВОСТИ

В Газе освобождены еще трое заложников, включая гражданина РФ

12:00 15.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа из трех израильских заложников, в число которых входит имеющий российское гражданство Александр Труфанов, после освобождения в секторе Газа в сопровождении военных прибыли на территорию Израиля. Это подтвердила армейская пресс-служба.

«Некоторое время назад в сопровождении сил Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности возвращающиеся заложники пересекли границу и оказались на израильской территории. В настоящий момент израильские заложники направляются к первоначальной точке приема на юге Израиля, где они воссоединятся со своими семьями», — говорится в сообщении.

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