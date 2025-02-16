СМИ стало предполагают, почему Украина отказалась от соглашения по полезным ископаемым с США
09:10 16.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проект соглашения о полезных ископаемых, предложенный Киеву Вашингтоном, не предусматривает дальнейшего оказания военной помощи Украине. Об этом пишет британская Financial Times (FT), ссылаясь на знакомые с содержанием документа источники.
Издание сообщает, что украинская сторона отказывается подписывать соглашение в его нынешнем виде и добивается более выгодных для себя условий. Камнем преткновения стало отсутствие в тексте документа упоминания гарантий безопасности для Украины. В нем прописано, что Киев передаст США права на часть ископаемых ресурсов страны в качестве компенсации за уже полученную им американскую военную помощь, однако нигде не оговаривается, что Вашингтон продолжит ее оказывать.
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