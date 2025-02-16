Глава одной из провинций Канады заявил, что переговоры о пошлинах США канадцы ведут сами с собой

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попытки канадских политиков изменить решение администрации президента США Дональда Трампа по тарифам на металлы не встречают какой-либо поддержки в политических и лоббистских кругах Вашингтона. Об этом в эфире телеканала CTV заявил глава провинции Ньюфаундленд и Лабрадор Эндрю Фьюри.

«Мы там (в Вашингтоне — прим. ТАСС) пытаемся найти путь к решению вопроса о тарифах, но не похоже, что это встречает какую-то существенную поддержку со стороны какой-либо из [вашингтонских] структур или со стороны самого Белого дома, — сказал политик. — Я думаю, что мы просто ведем переговоры сами с собой».