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Европейские лидеры в Париже обсудят возможное развертывание войск на Украине — FT

10:20 17.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основное внимание европейских лидеров на встрече в Париже в понедельник будет сосредоточено на возможном развертывании контингентов на Украине, которые в качестве «поддержки» будут размещены за будущей линией прекращения огня, а не на ней. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на трех официальных лиц.

Как отметил один из чиновников, альтернативные варианты могут появиться до встречи. По его словам, Германия с осторожностью относится к идее отправки «миротворческих сил».

Лидеры государств — членов Евросоюза обсудят 17 февраля в Париже конкретные планы, направленные на обеспечение обороноспособности Европы независимо от того, «будут ли США в будущем принимать в этом участие», пишет FT. Издание отметило, что Евросоюз, застигнутый врасплох, пытается спешно отреагировать на подготовку США и Россией проведения переговоров по мирному урегулированию на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что появление иностранных воинских контингентов на Украине будет чревато крайне негативными последствиями вплоть до непоправимых.

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