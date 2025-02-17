Пашинян подвергает опасности существование Армении — экс-президент Роберт Кочарян

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается изменить геополитический вектор в пользу неолиберального Запада, что ставит под сомнение существование республики. Такое мнение на пресс-конференции выразил экс-президент Армении (с 1998 по 2008 год) Роберт Кочарян.

«Данная администрация начала вражду против России. Во время больших перемен в мире этот человек (Пашинян — прим. ТАСС) меняет геополитический курс страны самым опасным образом, тем самым подвергая прямой опасности Республику Армения», — сказал он.