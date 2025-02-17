Пашинян подвергает опасности существование Армении — экс-президент Роберт Кочарян
12:05 17.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается изменить геополитический вектор в пользу неолиберального Запада, что ставит под сомнение существование республики. Такое мнение на пресс-конференции выразил экс-президент Армении (с 1998 по 2008 год) Роберт Кочарян.
«Данная администрация начала вражду против России. Во время больших перемен в мире этот человек (Пашинян — прим. ТАСС) меняет геополитический курс страны самым опасным образом, тем самым подвергая прямой опасности Республику Армения», — сказал он.
НОВОСТИ
- 12:00 17.02.2025
- Трансатлантический альянс умер на конференции в Мюнхене, считает колумнист Bloomberg
- 11:32 17.02.2025
- В Европе объединяются силы, не желающие мира на Украине — глава МИД Венгрии
- 11:20 17.02.2025
- ВСУ пытаются перебрасывать подкрепления в Часов Яр — Пушилин
- 11:05 17.02.2025
- Еще двое подростков задержаны в Нижегородской области за попытку поджога релейных шкафов
- 11:00 17.02.2025
- Политика Трампа по Украине стала «ударом хлыста» для Европы — WP
- 10:32 17.02.2025
- Британия готова гарантировать безопасность Украины путем размещения войск — Стармер
- 10:20 17.02.2025
- Европейские лидеры в Париже обсудят возможное развертывание войск на Украине — FT
- 10:05 17.02.2025
- Самая низкая температура воздуха с начала года отмечена сегодня ночью в Москве — синоптик
- 10:00 17.02.2025
- Премьер Британии заявил о планах обсудить с Трампом «прочную сделку» по Украине
- 09:32 17.02.2025
- Шольц заявил, что Европа никому не позволит договориться о демилитаризации Украины
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать