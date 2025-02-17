Рано делать выводы на основе заявлений европейских политиков в Мюнхене — Песков
15:00 17.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пока преждевременно делать какие-либо выводы на основе заявлений, сделанных европейскими политиками на Мюнхенской конференции, отметил в общении с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В целом в этом году на Мюнхенской конференции, в силу понятных причин и критического объема конфликтного потенциала, информационный фон был чересчур перегружен. Думается, что на основании каких-то заявлений делать далеко идущие выводы преждевременно. Но мы все заявления фиксируем», — заметил представитель Кремля.
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