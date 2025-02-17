Российские войска освободили Свердликово в Курской области
15:12 17.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военнослужащие в ходе наступления освободили населенный пункт Свердликово, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделениями группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Свердликово», — сообщили в российском военном ведомстве.
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