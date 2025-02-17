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Более 1,3 млн га леса планируют восстановить в РФ в 2025 году

19:20 17.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Восстановление лесов в России в 2025 году пройдет на площади более 1,3 млн гектаров. Большинство работ планируется в Якутии, Красноярском крае, Иркутской и Архангельской областях, сообщает пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства.

«В этом году лесовосстановительные работы планируется провести на площади свыше 1,3 млн га. Напомню, что уже четыре года подряд площадь лесовосстановления превышает площади вырубленных и погибших насаждений. Субъектам необходимо внимательно подойти к этому вопросу, учитывая специфику своих регионов. Важно, чтобы регионы разрабатывали комплексные планы по восстановлению лесов на своей территории», — заявил заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский, чьи слова приводятся в сообщении.

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