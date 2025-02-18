ВСУ перебросили под Константиновку в ДНР группу польских наемников — силовики

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа польских наемников переброшена украинской стороной к линии фронта на константиновском направлении в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«На одном из участков константиновского направления противник разместил поляков. Это довольно большая группа», — сообщили в силовых структурах.

Там добавили, что наемники хорошо подготовлены и экипированы.