ВС РФ освободили населенный пункт Ямполовка в ДНР

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Ямполовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск „Запад“ освобожден населенный пункт Ямполовка в ДНР. <…> Потери ВСУ составили свыше 205 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113 производства США, 8 автомобилей и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 4 производства стран НАТО. Уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня „Град“, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — говорится в сообщении.