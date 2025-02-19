Беженцы потеряют статус временной защиты после заключения мира на Украине — чешский портал

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские беженцы потеряют статус временной защиты в Чехии после заключения перемирия или достижения мира на Украине. Со ссылкой на главу МВД республики Вита Ракушана об этом сообщил новостной портал novinky.

«Как только война закончится любым способом, никто из прибывающих сюда [в Чехию украинских беженцев] не сможет получить статус временной защиты», — привело издание слова министра. Между тем, согласно чешским СМИ, такая же ситуация возникнет во всех европейских странах, принимающих спасающихся от военного конфликта беженцев.

Чехия в пересчете на количество населения приняла наибольшее число беженцев с Украины. В республике их находится около 400 тыс. Статус временной защиты обеспечивает им доступ к социальным службам, медицинскому обслуживанию, образованию и предоставляет возможность трудоустройства.