0
0
150
НОВОСТИ

Беженцы потеряют статус временной защиты после заключения мира на Украине — чешский портал

12:05 19.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские беженцы потеряют статус временной защиты в Чехии после заключения перемирия или достижения мира на Украине. Со ссылкой на главу МВД республики Вита Ракушана об этом сообщил новостной портал novinky.

«Как только война закончится любым способом, никто из прибывающих сюда [в Чехию украинских беженцев] не сможет получить статус временной защиты», — привело издание слова министра. Между тем, согласно чешским СМИ, такая же ситуация возникнет во всех европейских странах, принимающих спасающихся от военного конфликта беженцев.

Чехия в пересчете на количество населения приняла наибольшее число беженцев с Украины. В республике их находится около 400 тыс. Статус временной защиты обеспечивает им доступ к социальным службам, медицинскому обслуживанию, образованию и предоставляет возможность трудоустройства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 19.02.2025
Кабмин РФ увеличил квоты для целевиков в вузах, в том числе в авиастроении
0
23
13:00 19.02.2025
Сирийские курды не сложат оружие, пока в стране действуют боевики ИГ* — представитель
0
26
12:32 19.02.2025
Венгрия не допустила санкций ЕС против патриарха Кирилла и других физлиц в РФ — Сийярто
0
133
12:20 19.02.2025
В Эр-Рияде сделан шаг для выгодного мирного договора — Песков
0
143
12:00 19.02.2025
Послы 27 стран ЕС утвердили 16-й пакет санкций против России - источник
0
183
11:32 19.02.2025
ВС РФ, освободив Свердликово в Курской области, взяли под контроль дорогу Суджа — Рыльск
0
206
11:20 19.02.2025
От Зеленского можно ждать любой провокации для продолжения войны — Медведев
0
230
11:05 19.02.2025
РФПИ ожидает возвращения ряда американских компаний на рынок РФ в II квартале 2025 г.
0
255
11:00 19.02.2025
Трамп заявил, что не хочет выводить все войска США из Европы
0
252
10:32 19.02.2025
ВСУ перебросили под Константиновку бойцов элитного специального батальона «Птицы Мадьяра»
0
359

Возврат к списку