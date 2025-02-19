Новые санкции ЕС предусматривают запрет на операции с портами и аэропортами РФ — Bloomberg
13:20 19.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новый пакет санкций ЕС против РФ предусматривает запрет на осуществление транзакций с некоторыми российскими портами и воздушными гаванями. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По их информации, рестрикции также коснутся около 10 банков, которым будет запрещен доступ к международной платежной системе SWIFT.
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