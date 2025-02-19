В Карачаево-Черкесии трое альпинистов попали под лавину, один смог выбраться
16:12 19.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Трое альпинистов попали под лавину в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает МЧС РФ.
«В окрестностях балки Орленок трое альпинистов попали под лавину. Один из них выбрался. Других ищут», — говорится в сообщении.
В происках задействованы 10 спасателей и 3 единицы техники.
НОВОСТИ
- 16:00 19.02.2025
- Зеленский пожаловался, что у Украины заканчиваются ракеты для ПВО
- 15:32 19.02.2025
- Требование Трампа к Украине вернуть США $500 млрд несерьезно, считает Зеленский
- 15:12 19.02.2025
- За сутки потери ВСУ в Курской области составили более 510 военных
- 15:00 19.02.2025
- Турция не допустит реализации планов по переселению жителей Газы — Эрдоган
- 14:32 19.02.2025
- Французам придется «затянуть пояса» ради наращивания оборонных расходов страны — глава МИД
- 14:12 19.02.2025
- Большинство поляков выступают против приема мигрантов — опрос
- 14:00 19.02.2025
- У Европы большие проблемы в сфере оборонной промышленности — глава Минобороны Бельгии
- 13:32 19.02.2025
- В РФ в 2024 году ущерб от IT-преступлений вырос почти на 40% и составил 200 млрд рублей
- 13:20 19.02.2025
- Новые санкции ЕС предусматривают запрет на операции с портами и аэропортами РФ — Bloomberg
- 13:05 19.02.2025
- Кабмин РФ увеличил квоты для целевиков в вузах, в том числе в авиастроении
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать