В Карачаево-Черкесии трое альпинистов попали под лавину, один смог выбраться

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трое альпинистов попали под лавину в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает МЧС РФ.

«В окрестностях балки Орленок трое альпинистов попали под лавину. Один из них выбрался. Других ищут», — говорится в сообщении.

В происках задействованы 10 спасателей и 3 единицы техники.