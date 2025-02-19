Возможность проверить оформленные sim-карты появится на «Госуслугах» с апреля

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

На портале госуслуг 1 апреля откроется сервис, с помощью которого можно будет проверить все оформленные на человека sim-карты, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Первого апреля мы запускаем сервис на „Госуслугах“. Каждый гражданин сможет увидеть все оформленные на него договора», — сказал он на форуме «Кибербезопасность в финансах».

Министр пояснил, что есть предположения, что у россиян есть договора, которые на них оформлены, но о которых они не знают, а этими sim-картами пользуются мошенники.