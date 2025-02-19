США говорили, что переговоры должны проходить с участием РФ и Украины — Путин

17:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США исходят из того, что переговоры по урегулированию украинского конфликта должны проходить с участием и России, и Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.

«Что касается переговорного процесса, то мне в телефонном разговоре [президент США Дональд] Трамп сказал, могу это подтвердить, что, конечно, Соединенные Штаты исходят того, что переговорный процесс будет происходить при участии и России, и Украины», — сказал глава государства.