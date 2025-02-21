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НОВОСТИ

14 населенных пунктов в Дагестане остались без автомобильного сообщения из-за лавины

09:32 21.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сход лавины привел к временному прекращению автомобильного сообщения с 14 населенными пунктами в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

«В результате схода лавины на 18-м км автодороги Тлярата — Камелюх движение транспорта временно приостановлено. В связи с этим 14 населенных пунктов остались без автомобильного сообщения», — рассказали в пресс-службе.

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