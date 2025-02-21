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Нетаньяху обвинил ХАМАС в нарушении соглашения по Газе из-за подлога при передаче тел

11:05 21.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вместо тела заложницы Шири Бибас радикалы из движения ХАМАС передали труп неизвестной жительницы Газы, и назвал это «жестоким и подлым нарушением соглашения». Заявление главы правительства распространила его канцелярия.

«Жестокость чудовищ из ХАМАС не знает границ. Они не только похитили отца Ярдена Бибаса, молодую мать Шири и их двоих маленьких детей. В неописуемом цинизме они даже не позволили Шири быть рядом со своими малышами, этими ангелами. Вместо этого они вернули в гробу тело неизвестной жительницы Газы», — сказал Нетаньяху, пригрозив, что ХАМАС «заплатит полную цену» за это.

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