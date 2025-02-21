Нетаньяху обвинил ХАМАС в нарушении соглашения по Газе из-за подлога при передаче тел
11:05 21.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вместо тела заложницы Шири Бибас радикалы из движения ХАМАС передали труп неизвестной жительницы Газы, и назвал это «жестоким и подлым нарушением соглашения». Заявление главы правительства распространила его канцелярия.
«Жестокость чудовищ из ХАМАС не знает границ. Они не только похитили отца Ярдена Бибаса, молодую мать Шири и их двоих маленьких детей. В неописуемом цинизме они даже не позволили Шири быть рядом со своими малышами, этими ангелами. Вместо этого они вернули в гробу тело неизвестной жительницы Газы», — сказал Нетаньяху, пригрозив, что ХАМАС «заплатит полную цену» за это.
НОВОСТИ
- 12:20 21.02.2025
- Приемный сын Сырского заявил о желании получить гражданство РФ - СМИ
- 12:05 21.02.2025
- США стремятся не допустить, чтобы заявление G7 по Украине помешало переговорам с РФ — NYT
- 12:00 21.02.2025
- Высокие цены на энергоносители убьют экономику Европы — Орбан
- 11:40 21.02.2025
- Собянин: Более 30 тыс. подарков отправили москвичи участникам СВО к 23 февраля
- 11:32 21.02.2025
- ЕС не место на мирных переговорах по Украине — кандидат в президенты Польши
- 11:25 21.02.2025
- До 2030 года в Москве будет построена еще 31 станция метро — Сергей Собянин
- 11:20 21.02.2025
- В окружении Трампа считают, что лучшим вариантом для Зеленского будет отъезд во Францию - NYP
- 11:17 21.02.2025
- Сергей Собянин сообщил о планах благоустройства в Пресненском районе
- 11:00 21.02.2025
- Депутат Рады утверждает, что продажа вооружений США Украине все же прекратились
- 10:32 21.02.2025
- В РФ введут маркировку звонков через виртуальные АТС для защиты от мошенников
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать