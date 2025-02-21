До 2030 года в Москве будет построена еще 31 станция метро — Сергей Собянин

11:25

В Москве до 2030 года построят 71,4 км линий метро, 31 станцию метрополитена и пять новых электродепо. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в 2024 году были построены 17,4 км линий и восемь станций метро. "Сейчас продолжаем строить Рублево-Архангельскую и Троицкую линии, станцию «Достоевская» Кольцевой линии; проектируем и ведем подготовительные работы на Бирюлевской линии, приступаем к продлению Арбатско-Покровской до новой конечной станции «Гольяново». Всего в планах до 2030 года – возведение 71,4 км линий, 31 станции и пять новых электродепо», – сообщил градоначальник.

В ближайшие два года продолжится модернизация железнодорожной сети. Планируется достроить и реконструировать семь московских городских вокзалов и обновить Ленинградский вокзал.

"С 2011 года построено 1 тыс. 460 км дорог, 454 тоннеля, эстакады и моста, 328 пешеходных переходов. В 2024 году завершили реконструкцию развязок на МКАД и возвели 100 км дорог", - сообщил мэр.

По его данным, в 2025–2027 годах будут построены еще 265,5 км дорог, 50 искусственных сооружений и 51 пешеходный переход.