Требования для решивших вернуться в РФ западных компаний будут совсем иными — Решетников

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Требования для иностранных компаний, решивших вернуться в РФ, по локализации и инвестициям будут совсем иные. Об этом журналистам сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников, отвечая на вопрос, как он оценивает перспективы возобновления работы в РФ иностранных компаний и на каких условиях это может произойти.

«Очевидно, что российская экономика изменилась. Поэтому требования для иностранных компаний по локализации, инвестициям и технологиям будут совсем иными, — сказал министр. — Российский бизнес серьезно проинвестировал в то, чтобы занять ниши, которые освободились после ухода из страны иностранных компаний. Нам очень важно, чтобы эти инвестиции окупились.