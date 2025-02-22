Требования для решивших вернуться в РФ западных компаний будут совсем иными — Решетников
13:00 22.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Требования для иностранных компаний, решивших вернуться в РФ, по локализации и инвестициям будут совсем иные. Об этом журналистам сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников, отвечая на вопрос, как он оценивает перспективы возобновления работы в РФ иностранных компаний и на каких условиях это может произойти.
«Очевидно, что российская экономика изменилась. Поэтому требования для иностранных компаний по локализации, инвестициям и технологиям будут совсем иными, — сказал министр. — Российский бизнес серьезно проинвестировал в то, чтобы занять ниши, которые освободились после ухода из страны иностранных компаний. Нам очень важно, чтобы эти инвестиции окупились.
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