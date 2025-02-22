Военные РФ освободили Новолюбовку в ЛНР

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки освободили населенный пункт Новолюбовка в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск „Запад“ освобожден населенный пункт Новолюбовка Луганской Народной Республики», — сообщили там.