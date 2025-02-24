ЕС поддерживает отказ Зеленского проводить выборы — Каллас
11:00 24.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз поддерживает отказ Владимира Зеленского проводить выборы, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас по прибытии на встречу глав МИД ЕС.
По ее мнению, во время военных действий «не надо проводить выборы». «На выборах мы сражаемся друг с другом, а здесь (на Украине — прим. ТАСС) ситуация, когда есть внешний враг и надо направить все силы против него», — полагает Каллас.
Глава евродипломатии также высказала мнение, что в заявлениях президента США Дональда Трампа «очень широко представлены российские нарративы».
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