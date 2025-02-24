Поляки считают, что живущие в их стране украинцы должны вернуться и идти на фронт — опрос

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство польских граждан считают, что находящиеся в Польше украинские мужчины должны вернуться на Украину и идти на фронт. Такого мнения придерживаются 74% участников опроса, проведенного исследовательским центром Opinia24 для радиостанции Radio Zet.

При этом 44% респондентов «решительно» требуют этого, а еще 30% опрошенных считают, что это было бы «желательно».

Противоположного мнения придерживаются всего 12% участников опроса, еще 14% не имеют по этому вопросу собственного мнения.

Авторы опроса отмечают, что в вопросе высылки на фронт живущих в Польше украинских мужчин солидарны сторонники всех политических партий. Среди поддерживающих правящую партию «Гражданская коалиция» такое мнение разделяют 73%, у сторонников оппозиционной партии «Право и справедливость» — 85%, у сторонников партии евроскептиков «Конфедерация» — 77%.

Большинство участников опроса, однако, выступают против закрытия границ для беженцев с Украины — таких 49%. Идею «закрытых границ» поддерживают 39%. Еще 12% собственного мнения по данному вопросу не имеют.

Опрос проводился 23–29 января на территории всей Польши с участием 1 000 совершеннолетних граждан.

В настоящее время на территории Польши находятся свыше 950 тыс. беженцев с Украины.