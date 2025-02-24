Поляки считают, что живущие в их стране украинцы должны вернуться и идти на фронт — опрос
16:32 24.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство польских граждан считают, что находящиеся в Польше украинские мужчины должны вернуться на Украину и идти на фронт. Такого мнения придерживаются 74% участников опроса, проведенного исследовательским центром Opinia24 для радиостанции Radio Zet.
При этом 44% респондентов «решительно» требуют этого, а еще 30% опрошенных считают, что это было бы «желательно».
Противоположного мнения придерживаются всего 12% участников опроса, еще 14% не имеют по этому вопросу собственного мнения.
Авторы опроса отмечают, что в вопросе высылки на фронт живущих в Польше украинских мужчин солидарны сторонники всех политических партий. Среди поддерживающих правящую партию «Гражданская коалиция» такое мнение разделяют 73%, у сторонников оппозиционной партии «Право и справедливость» — 85%, у сторонников партии евроскептиков «Конфедерация» — 77%.
Большинство участников опроса, однако, выступают против закрытия границ для беженцев с Украины — таких 49%. Идею «закрытых границ» поддерживают 39%. Еще 12% собственного мнения по данному вопросу не имеют.
Опрос проводился 23–29 января на территории всей Польши с участием 1 000 совершеннолетних граждан.
В настоящее время на территории Польши находятся свыше 950 тыс. беженцев с Украины.
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