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Глава разведки и командующий ВС Швейцарии подали прошение об отставке — СМИ

14:32 25.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командующий швейцарскими вооруженными силами Томас Зюссли и глава швейцарской разведки Кристиан Дюсси объявили о намерении покинуть свои посты. Об этом пишет газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

По ее данным, Зюссли останется в должности до конца этого года, а Дюсси — до конца марта 2026 года. Причины отставок издание не уточняет.

Глава Минобороны Швейцарии Виола Амхерд (партия «Центр») ранее объявила о намерении уйти в отставку 31 марта. Это произошло спустя несколько дней после того как крупнейшая в стране Швейцарская народная партия (ШНП) призвала министра немедленно уйти в отставку. По мнению партии, министр сознательно вовлекает страну в структуры НАТО, ставя под угрозу безопасность некогда нейтральной страны. ШНП также раскритиковали Амхерд за то, что она предпочитает решать гендерные вопросы в армии, а не заниматься ее вооружением.

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