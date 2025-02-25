Власти Полтавы демонтировали памятник Петру I

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Полтавы демонтировали памятник российскому императору Петру I, расположенный вблизи музея «Поле Полтавской битвы». Об этом сообщил украинский телеканала «Рада».

В эфире был показан репортаж с кадрами сноса памятника. Как сообщила исполняющая обязанности главы города Екатерина Ямщикова, демонтирован также памятный знак на месте отдыха Петра I на второй день после Полтавской битвы. «Кроме памятника Петру I, в списке [исключенных из госреестра памятников] была также табличка [с монумента коменданту крепости полковнику Алексею] Келину. <…> Табличка будет демонтирована», — добавила Ямщикова.