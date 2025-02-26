Упавшие обломки дрона повредили газовую трубу под Новороссийском, произошел пожар
11:05 26.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обломки упавшего дрона, выпущенного украинской стороной, повредили газовую трубу в поселке Верхнебаканском под Новороссийском, что вызвало пожар, открытое возгорание потушено, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.
″В поселке Верхнебаканском под Новороссийском обломки упавшего беспилотника повредили газовую трубу. Произошло возгорание. На данный момент открытый огонь потушен″, — говорится в сообщении.
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