Около 640 млн человек приняли участие в религиозном фестивале Кумбха-мела в Индии
12:20 26.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 640 млн приверженцев индуизма приняли участие в завершающемся в среду 45-дневном крупнейшем фестивале Кумбха-мела в городе Праяградж в индийском северном штате Уттар-Прадеш. Об этом сообщила газета The Times of India.
Подсчет велся при помощи технологий искусственного интеллекта на основе сбора материалов с видеокамер, данных мобильных операторов, информации аэропортов и вокзалов. На подготовку инфраструктуры для проведения крупнейшего в мире по числу участников индуистского фестиваля местные власти потратили 150 млн рупий ($1,7 млн). Правительству Уттар-Прадеша пришлось решать множество сложных проблем с обеспечением безопасности миллионов паломников, их доставкой в Праяградж, размещением, оказанием медицинской помощи и других.
Цель паломничества в Праяградж такого большого числа людей — совершить ритуальное омовение в Сангаме — месте слияния священных рек Ганг и Ямуна. В некоторые дни, которые определяются в соответствии с фазами луны и положением планет, совершение омовений является особенно важным. Считается, что, окунувшись в Сангам, человек смывает с себя все грехи и освобождается от цикла смерти и перерождения. Кроме индусов, в омовениях прияли участие более 1,5 млн гостей из разных стран.
Индуистский праздник начался 13 января. 26 февраля, в завершающийся день фестиваля, в омовениях в Ганге до захода солнца примут участие несколько миллионов верующих. Следующий фестиваль Кумбха-мела пройдет в Индии в 2031 году.
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