Зеленский идеей о «НАТО на Украине» пытается втянуть Польшу в войну — польский генерал

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предложение Владимира Зеленского создать собственное «НАТО на Украине» — это попытка втянуть Польшу в войну. Такое мнение высказал бывший замначальника генерального штаба польской армии генерал Леон Коморницкий в эфире радиостанции Radio Zet.

«Это предложение нереально, это очевидная попытка втянуть нас в эту войну», — сказал генерал. По его оценке, «Зеленский без устали трудится», чтобы втянуть Польшу в войну с Россией. «В любом случае мы не можем маршировать в этом направлении», — добавил Коморницкий.