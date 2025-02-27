Дополнительный механизм защиты граждан от мошенников заработает в марте — Володин
12:00 27.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Закон о возможности установить самозапрет на оформление кредитов, вступающий в силу с 1 марта, предоставит гражданам РФ дополнительный механизм защиты от мошенников. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, рассказывая об основных законах, вступающих в силу в марте.
«У граждан появится дополнительный механизм защиты от мошенников: можно будет устанавливать самозапрет на оформление кредитов. Это помешает преступникам брать заемные средства на чужое имя, используя украденные или полученные обманом персональные данные», — отметил Володин в своем телеграм-канале.
Речь идет о законе, который предоставляет гражданам РФ возможность оформить самозапрет на выдачу кредитов — как всех, так и некоторых в зависимости от условий. Как уточняется в материалах, размещенных в телеграм-канале Володина, банк увидит эту информацию и откажет в выдаче нового кредита или займа. «Установить или снять ограничение можно будет через портал „Госуслуги“, подав заявление. В МФЦ такая возможность появится не позднее 1 сентября 2025 года», — отмечается в сообщении.
Кроме того, напомнил Володин, с марта вступит в силу закон, согласно которому «в рекламе кредитов и займов будут обязаны указывать все условия, влияющие на их полную стоимость, либо ссылку на сайт с данной информацией», а также появится предупреждение о рисках. «Это поможет людям получить все необходимые сведения об услуге и принять взвешенное решение», — подчеркнул Володин.
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