Мужчина бросил на крыльцо здания правительства Самарской области взрывное устройство

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчина бросил на крыльцо здания правительства Самарской области неустановленное взрывное устройство. В результате инцидента никто не пострадал, злоумышленник задержан, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.

«27 февраля в 05:30 (04:30 мск — прим. ТАСС) мужчина бросил на крыльцо здания правительства Самарской области неустановленное взрывное устройство (предположительно — граната РГД), в результате разрыва которого была повреждена тротуарная плитка. Жертв и пострадавших нет. <…> Мужчина задержан», — написал он.