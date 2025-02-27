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Мужчина бросил на крыльцо здания правительства Самарской области взрывное устройство

14:12 27.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчина бросил на крыльцо здания правительства Самарской области неустановленное взрывное устройство. В результате инцидента никто не пострадал, злоумышленник задержан, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.

«27 февраля в 05:30 (04:30 мск — прим. ТАСС) мужчина бросил на крыльцо здания правительства Самарской области неустановленное взрывное устройство (предположительно — граната РГД), в результате разрыва которого была повреждена тротуарная плитка. Жертв и пострадавших нет. <…> Мужчина задержан», — написал он.

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