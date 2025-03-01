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Атаку Украины на инфраструктуру «Турецкого потока» Венгрия рассматривает как посягательство на суверенитет - Сийярто

20:00 01.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия рассматривает нападение Украины на инфраструктуру газопровода «Турецкий поток» как посягательство на свой суверенитет. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после разговора по телефону с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Мой российский коллега Сергей Лавров сообщил мне по телефону, что ночью украинский беспилотник атаковал станцию „Русская“, важную компрессорную станцию газопровода „Турецкий поток“. Три беспилотника были обезврежены российскими средствами ПВО. Газопровод „Турецкий поток“ является гарантией надежности поставок природного газа в Венгрию, поэтому возможная неработоспособность газопровода может серьезно подорвать нашу энергетическую безопасность», — написал Сийярто на своей странице в соцсети.

«Энергетическая безопасность — это вопрос суверенитета, поэтому подобные атаки следует рассматривать как посягательство на суверенитет. Европейская комиссия недавно дала гарантию, что Украина не будет атаковать инфраструктуру газопровода, ведущего в Европейский союз, поэтому мы призываем Еврокомиссию немедленно прояснить, выполняет ли она свои гарантии», — заявил венгерский министр.

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