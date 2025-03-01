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НОВОСТИ

ВСУ пытались атаковать инфраструктуру «Турецкого потока» - МО РФ

15:03 01.03.2025 Источник: Интерфакс

Минобороны России заявило, что в ночь на 28 февраля Украина пыталась атаковать дронами компрессорную станцию "Русская" в Краснодарском крае, все три беспилотника ВСУ были сбиты.

Станция подает газ в трубопровод "Турецкий поток" в штатном режиме, сказано в сообщении министерства.

"В ночь на 28 февраля на фоне поездки В.Зеленского в Вашингтон киевский режим в целях остановки поставок газа в европейские страны предпринял очередную попытку атаки с применением трёх БПЛА самолетного типа по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток", - говорится в заявлении министерства.

"В ходе отражения налета российскими подразделениями ПВО все три украинских БПЛА были сбиты на безопасном расстоянии от компрессорной станции", - сказано в сообщении.

"Компрессорная станция в настоящее время осуществляет подачу газа в трубопровод "Турецкий поток" в штатном режиме", - заявило Минобороны РФ.

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