0
0
0
НОВОСТИ

США готовы обсуждать вопрос об отмене санкций против РФ, наносящих ущерб Венгрии — Сийярто

22:40 04.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация Дональда Трампа открыта к обсуждению вопроса об отмене американских санкций против России в энергетической области, которые наносят ущерб Венгрии. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто после встречи в Вашингтоне с госсекретарем США Марко Рубио.

«Нынешняя американская администрация абсолютно, на 100 процентов, открыта к тому, что [санкционные] меры, принятые при администрации Байдена, должны быть пересмотрены с целью их отмены», — сказал Сийярто в интервью венгерскому телеканалу М1. Он отметил, что речь идет о санкциях против России, которые «влияют на энергетическую безопасность Венгрии». По его словам, эти меры мешают Венгрии покупать российский природный газ и затрудняют сотрудничество в сфере ядерной энергетики.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:00 04.03.2025
Дефицит бюджета РФ может быть выше плана при сохранении цен на нефть
0
205
21:20 04.03.2025
Зеленский посоветовался со Стармером перед тем, как высказаться по встрече с Трампом — Sky News
0
292
20:40 04.03.2025
Мьянма поддерживает СВО на Украине, победа будет за РФ — премьер
0
327
20:00 04.03.2025
Грузии в 2022 г. не дали статус кандидата в ЕС из-за отказа воевать против РФ — премьер
0
375
19:20 04.03.2025
На Украине огромные проблемы с вооружением начнутся уже в ближайшие недели — генерал ВСУ
0
429
18:40 04.03.2025
В Чехии зафиксировали перебои с поставками нефти по трубопроводу «Дружба» — портал
0
473
18:00 04.03.2025
Американский самолет-разведчик совершил полет над Черным морем — Flightradar
0
522
17:32 04.03.2025
Обмеление Каспия приводит к сокращению морских грузоперевозок, заявили в Баку
0
551
17:25 04.03.2025
Открыт прием заявок на обучение в «Школе 21» в Уфе
0
535
17:12 04.03.2025
Украина ищет замену системам Starlink на случай их отключения США — чиновник
0
565

Возврат к списку