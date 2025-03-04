США готовы обсуждать вопрос об отмене санкций против РФ, наносящих ущерб Венгрии — Сийярто

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация Дональда Трампа открыта к обсуждению вопроса об отмене американских санкций против России в энергетической области, которые наносят ущерб Венгрии. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто после встречи в Вашингтоне с госсекретарем США Марко Рубио.

«Нынешняя американская администрация абсолютно, на 100 процентов, открыта к тому, что [санкционные] меры, принятые при администрации Байдена, должны быть пересмотрены с целью их отмены», — сказал Сийярто в интервью венгерскому телеканалу М1. Он отметил, что речь идет о санкциях против России, которые «влияют на энергетическую безопасность Венгрии». По его словам, эти меры мешают Венгрии покупать российский природный газ и затрудняют сотрудничество в сфере ядерной энергетики.