Госсекретарь США признал, что конфликт на Украине является прокси-войной США и РФ
09:20 06.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Конфликт на Украине является прокси-войной между США и Россией, признал госсекретарь США Марко Рубио.
«Это прокси-война между ядерными державами: США, которые помогают Украине, и Россией. И этому необходимо положить конец», — сказал в эфире телеканала Fox News глава американского внешнеполитического ведомства.
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