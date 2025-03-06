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НОВОСТИ

Госсекретарь США признал, что конфликт на Украине является прокси-войной США и РФ

09:20 06.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конфликт на Украине является прокси-войной между США и Россией, признал госсекретарь США Марко Рубио.

«Это прокси-война между ядерными державами: США, которые помогают Украине, и Россией. И этому необходимо положить конец», — сказал в эфире телеканала Fox News глава американского внешнеполитического ведомства.

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