Госсекретарь США признал, что конфликт на Украине является прокси-войной США и РФ

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конфликт на Украине является прокси-войной между США и Россией, признал госсекретарь США Марко Рубио.

«Это прокси-война между ядерными державами: США, которые помогают Украине, и Россией. И этому необходимо положить конец», — сказал в эфире телеканала Fox News глава американского внешнеполитического ведомства.