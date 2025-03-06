Заявление Пентагона о готовности к войне с Китаем ведет к конфронтации — МИД КНР
12:05 06.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Высказывание американского министра обороны Пита Хегсета о готовности США к войне с Китаем провоцирует конфронтацию, в которой невозможно выиграть. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
«Соответствующие высказывания официальных лиц Соединенных Штатов намеренно провоцируют идеологическую конфронтацию и создают шумиху по поводу китайской угрозы, — подчеркнул он на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС о том, что, по словам Хегсета, США не стремятся к войне с КНР, но будут к ней готовы. — Позиция Китая ясна и последовательна: будь то тарифная или торговая, холодная или „горячая“ война, из нее ничего не выйдет, ее нельзя выиграть».
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