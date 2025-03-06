Заявление Пентагона о готовности к войне с Китаем ведет к конфронтации — МИД КНР

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высказывание американского министра обороны Пита Хегсета о готовности США к войне с Китаем провоцирует конфронтацию, в которой невозможно выиграть. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«Соответствующие высказывания официальных лиц Соединенных Штатов намеренно провоцируют идеологическую конфронтацию и создают шумиху по поводу китайской угрозы, — подчеркнул он на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС о том, что, по словам Хегсета, США не стремятся к войне с КНР, но будут к ней готовы. — Позиция Китая ясна и последовательна: будь то тарифная или торговая, холодная или „горячая“ война, из нее ничего не выйдет, ее нельзя выиграть».