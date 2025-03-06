0
0
113
НОВОСТИ

Келлог: Зеленский очень хотел, чтобы Трамп публично заявил, что США выступают против России

18:38 06.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский на встрече с Дональдом Трампом хотел, чтобы президент США публично заявил, что Соединенные Штаты выступают против РФ, но хозяин Белого дома подходит к этому конфликту объективно и хочет мира. Об этом сообщил спецпосланник американского президента по Украине и России Кит Келлог.

«Президент Зеленский очень хотел, чтобы президент Трамп публично заявил, что Соединенные Штаты выступают против России, но это бы свело на нет объективную посредническую роль [США]. Президент Трамп не подходит к этому вопросу с позиции получения одной из сторон преимущества над другой, он сосредоточен на [на достижении] мира», — сказал Келлог, выступая на онлайн-семинаре, который проводит американский Совет по международным отношениям.

По словам спецпосланника, Зеленский пытался заставить Трампа «подписать соглашение о продолжении финансирования Украины, чтобы дать ей преимущество над Россией».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:10 06.03.2025
Ростех развивает цифровые решения для технологической независимости
0
143
19:05 06.03.2025
Путин: Есть еще люди, которые хотят вернуться ко временам Наполеона, забывая, чем это закончилось
0
166
17:40 06.03.2025
Украина не сможет применять ракеты Storm Shadow без разведданных США — Daily Mail
0
325
17:12 06.03.2025
Администрация Трампа планирует лишить статуса беженца 240 тыс. украинцев в США — Reuters
0
358
17:00 06.03.2025
Премьер Дании не исключила возможность ядерной защиты страны силами Франции
0
347
16:32 06.03.2025
Блокирование Венгрией решений по Украине становится все труднее для ЕС — Каллас
0
435
16:12 06.03.2025
ЕС хочет мира на Украине через силу, поэтому намерен вооружать Евросоюз — глава ЕК
0
435
16:00 06.03.2025
Инвестиционное соглашение РФ и Абхазии затрагивалось на встрече Путина и Гунбы — Песков
0
425
15:50 06.03.2025
Сбер приступает к реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту Горно-Алтайска
0
431
15:32 06.03.2025
Объем ФНБ на 1 марта составил 11,88 трлн рублей
0
449

Возврат к списку