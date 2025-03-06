Келлог: Зеленский очень хотел, чтобы Трамп публично заявил, что США выступают против России

18:38 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский на встрече с Дональдом Трампом хотел, чтобы президент США публично заявил, что Соединенные Штаты выступают против РФ, но хозяин Белого дома подходит к этому конфликту объективно и хочет мира. Об этом сообщил спецпосланник американского президента по Украине и России Кит Келлог.

«Президент Зеленский очень хотел, чтобы президент Трамп публично заявил, что Соединенные Штаты выступают против России, но это бы свело на нет объективную посредническую роль [США]. Президент Трамп не подходит к этому вопросу с позиции получения одной из сторон преимущества над другой, он сосредоточен на [на достижении] мира», — сказал Келлог, выступая на онлайн-семинаре, который проводит американский Совет по международным отношениям.

По словам спецпосланника, Зеленский пытался заставить Трампа «подписать соглашение о продолжении финансирования Украины, чтобы дать ей преимущество над Россией».