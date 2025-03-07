Сбер третий год подряд стал победителем премии «Наш вклад»

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В этом году Сбер занял первое место в номинации «Госкорпорации и госкомпании» национальной премии «Наш вклад», а финалистами стали сразу 17 социально-экономических инициатив компании в поддержку 7 национальных проектов: «Демография», «Здравоохранение», «Культура», «Образование», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Цифровая экономика» и «Экология».

Так, волонтерский проект сопровождаемого трудоустройства «Все получится!» помогает выпускникам детских домов и молодым людям с инвалидностью адаптироваться в социуме, найти работу и закрепиться на ней. Технология получила верификацию и рекомендации к тиражированию от Минэкономразвития РФ и была признана лучшей практикой инклюзивного трудоустройства Советом Федерации РФ в 2024 году. Она действует в 14 городах, обеспечивая ежегодное трудоустройство и начало карьеры более 300 молодых людей из уязвимых категорий. А Сбер поддерживает проект через волонтеров, они помогают ребятам осваивать навыки прохождения собеседований и управления финансами.

Еще один важный проект – совместная с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» программа обучения финансовой, правовой и цифровой грамотности. Этот комплексный подход позволил за пять лет защитить сотни выпускников детских домов от мошенничества. Только в прошлом году удалось сберечь 88,4 млн руб. на счетах детей. Сегодня программа охватывает 63 региона, в ней работают более 120 волонтерских команд. Особенно ценно, что благодаря удобной цифровой платформе к программе начали присоединяться другие организации, включая банки. Такие проекты разрушают барьеры конкуренции и объединяют бизнес для решения социальных задач.

Инициатива «Деменция.net», в которую вовлечено уже 24 тыс. людей старшего возраста в 62 регионах страны, увеличивает осведомленность о когнитивном здоровье и мерах профилактики деменции. Проект «Доброзелень» вовлекает одиноких людей в социальное предпринимательство.

Проекты Сбера в сфере здравоохранения – умная камера здоровья, дистанционный мониторинг пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, телемедицина – это возможность дистанционно следить за здоровьем и получать квалифицированные рекомендации лучших специалистов, даже если они находятся за тысячу километров.

Почти половина сотрудников отмечают важность участия Сбера в экологических и социальных инициативах. Более 36% сотрудников Сбера регулярно занимаются благотворительностью, а численность волонтерского корпуса превысила 37 тыс. человек. Набирает популярность платформа «Сберегаем вместе» – с ней легко и удобно сохранять природу и помогать другим. В 2024 году ее посетили 1,85 млн человек – в два раза больше, чем в 2023-м. Сотрудники Сбера восстанавливают леса, высаживая десятки тысяч саженцев, очищают Волгу и участвуют в акции «БумБатл» по сбору макулатуры.

«У нас много проектов в поддержку развития страны, и это не только наши инициативы. К ним присоединяются жители всех регионов России и, что очень важно, бизнес, – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. – Все это позволяет нам вместе строить будущее страны и создавать новые возможности для каждого. Задача Сбера – помогать людям и компаниям раскрывать свой потенциал, развиваться и открывать новые горизонты. Сфера особого внимания для нас – поддержка социального предпринимательства: это и гранты, и обучение, и обмен лучшими практиками. Я убежден, что в партнерстве с НКО и государством крупный бизнес может эффективно решать социальные задачи. Мы в Сбере считаем это своей миссией и видим, что эту позицию разделяют наши крупнейшие корпоративные клиенты – ведущие отечественные компании, локомотивы российской экономики».

Национальная премия «Наш вклад» – механизм публичного признания вклада бизнеса и НКО в достижение целей и задач национальных проектов. Заявки оцениваются по следующим критериям: соответствие целям и задачам национальных и федеральных проектов, признание экспертов (наличие отраслевых/индустриальных премий), вхождение в группу лидеров ESG-индекса РСПП «Вектор устойчивого развития» и позитивный социально-экономический эффект, оказываемый программой в регионе присутствия (по оценке глав субъектов РФ).

Сбер участвует в конкурсе третий раз: в прошлом году банк направил 13 инициатив, а в позапрошлом – 11. В номинации «Госкорпорации и госкомпании» Сбер побеждает уже третий год подряд.