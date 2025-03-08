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Компания Маска может пополнить список контрактов с госорганами США - СМИ

21:00 08.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ряд органов государственной власти в США рассматривает возможность заключить контракты с принадлежащей Илону Маску компанией SpaceX, одним из главных продуктов которой является система спутниковой интернет-связи Starlink. Об этом сообщила телекомпания NBC, отметив, что это принесет дополнительные доходы Маску, курирующему ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE).

По сведениям источников NBC, в середине февраля услугами Starlink стала пользоваться Администрация общих служб США (GSA), которая занимается управлением и поддержкой основных функций федерального правительства. При этом контракт со SpaceX был заключен по рекомендации команды Маска. Еще несколько ведомств, включая Федеральное управление гражданской авиации и Таможенную и пограничную службу США, изучают возможность последовать примеру GSA.

Помимо них, еще как минимум у семи ведомств, в том числе у Пентагона и Минторга, есть действующие контракты со Starlink, они были заключены до возвращения в Белый дом президента США Дональда Трампа.

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