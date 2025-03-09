Маск предложил обложить санкциями украинских олигархов

10:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конфликт на Украине быстро завершится, если США решат ввести санкции против украинских олигархов. Такое мнение выразил американский миллиардер Илон Маск, курирующий Ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE).

«Введите санкции против топ-10 украинских олигархов, особенно против тех, у кого есть поместья в Монако, и это [конфликт] незамедлительно завершится», — написал он на своей странице в соцсети X.