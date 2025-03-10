КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР произвела запуск нескольких баллистических ракет в сторону Желтого моря. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных.

В понедельник США и Республика Корея начали масштабные учения Freedom Shield. МИД КНДР назвал эти маневры «репетицией агрессивной войны, накаляющей атмосферу» на Корейском полуострове.