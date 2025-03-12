Трамп не хочет вводить новые санкции против РФ, так как «хотел бы увидеть мир»
19:53 12.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил, что он не считает нужным вводить в отношении России новые санкции, так как приоритетом для него является урегулирование кризиса на Украине. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов на встрече с премьером Ирландии Михолом Мартином в Белом доме.
«В финансовом смысле мы можем сделать очень плохие вещи для России. <…> Но я не хочу делать этого, так как я хотел бы увидеть мир», — резюмировал президент США.
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