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НОВОСТИ

Иран и США уже ведут переговоры через посредников — глава МИД исламской республики

15:12 13.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тегеран и Вашингтон поддерживают контакты и уже проводят консультации по иранской ядерной программе через посредников. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

«В отношении возможных переговоров по ядерной тематике у нас есть план и продуманная стратегия. Переговоры продолжаются через посредников, также поддерживается канал взаимодействия с тремя европейскими странами (Великобританией, Германией и Францией — прим. ТАСС)», — сказал министр газете Iran.

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