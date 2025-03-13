0
0
226
НОВОСТИ

Законодательство Сирии будет основано на исламском праве — конституционный комитет

17:12 13.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Законодательная база Сирии будет сформирована на совокупности норм исламского права (фикх), пост президента республики сможет занять только мусульманин. Об этом сообщил конституционный комитет Сирии в связи с принятием конституционной декларации республики.

«Исламское право является основным источником законодательства», — следует из заявления комитета, выдержки из которого приводит сирийская газета Al Watan. «Религия главы государства — ислам», — указали составители конституционной декларации Сирии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 13.03.2025
Украинцы, скорее всего, не согласятся на перемирие — Лукашенко
0
173
17:29 13.03.2025
Жители Москвы выбрали, каким будет новый Большой московский цирк
0
196
17:00 13.03.2025
ЕСПЧ признал Украину виновной в непринятии мер по недопущению трагедии в Одессе в 2014 г.
0
276
16:32 13.03.2025
У США нет плана по урегулированию на Украине, они зондируют почву — Лукашенко
0
300
16:12 13.03.2025
Временное перемирие на Украине не пойдет на пользу долгосрочному миру — Ушаков
0
338
16:00 13.03.2025
Туск раскритиковал Дуду за его призыв к размещению ядерного оружия США в Польше
0
327
15:32 13.03.2025
Каллас считает, что ЕС не находится в состоянии войны, но и не в состоянии мира
0
371
15:12 13.03.2025
Иран и США уже ведут переговоры через посредников — глава МИД исламской республики
0
386
15:00 13.03.2025
Нефтеэкспорт из РФ в основном восстановился после санкций США - МЭА
0
417
14:32 13.03.2025
Проект об умерщвлении животных в приютах противоречит конституции — Клишас
0
460

Возврат к списку