Законодательство Сирии будет основано на исламском праве — конституционный комитет
17:12 13.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Законодательная база Сирии будет сформирована на совокупности норм исламского права (фикх), пост президента республики сможет занять только мусульманин. Об этом сообщил конституционный комитет Сирии в связи с принятием конституционной декларации республики.
«Исламское право является основным источником законодательства», — следует из заявления комитета, выдержки из которого приводит сирийская газета Al Watan. «Религия главы государства — ислам», — указали составители конституционной декларации Сирии.
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