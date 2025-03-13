Законодательство Сирии будет основано на исламском праве — конституционный комитет

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Законодательная база Сирии будет сформирована на совокупности норм исламского права (фикх), пост президента республики сможет занять только мусульманин. Об этом сообщил конституционный комитет Сирии в связи с принятием конституционной декларации республики.

«Исламское право является основным источником законодательства», — следует из заявления комитета, выдержки из которого приводит сирийская газета Al Watan. «Религия главы государства — ислам», — указали составители конституционной декларации Сирии.